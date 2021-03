Países Baixos. PM Mark Rutte apontado como favorito à vitória nas legislativas

O Partido para a Liberdade e Democracia, do primeiro-ministro cessante holandês Mark Rutte, foi o mais votado nas eleições gerais desta quarta-feira nos Países Baixos, segundo uma sondagem à boca de urna.

Divulgada imediatamente após o fecho das urnas nos Países Baixos, a sondagem da IPSOS para a televisão NOS dá ao partido de Rutte 35 dos 150 lugares na câmara baixa do parlamento.

Rutte, de 54 anos, está no poder há mais de uma década, tendo liderado três coligações diferentes, e poderá tornar-se no chefe de governo holandês com maior longevidade, caso consiga negociar uma nova plataforma partidária.