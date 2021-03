Gonçalo Oliveira eliminado no Chile

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado pelo eslovaco Andrej Martin na primeira ronda do “challenger” de Santiago do Chile, que conta agora apenas com a participação de Pedro Sousa na segunda jornada.

Num encontro muito equilibrado, o jogador natural do Porto, número 295.º do “ranking” mundial, não conseguiu superar o favoritismo do segundo cabeça de série e 106.º colocado da hierarquia mundial e acabou por ceder a vitória em dois “sets”, pelos parciais de 7-6 (7-2) e 7-5, em uma hora e 58 minutos.

Consumada a derrota, Gonçalo Oliveira, de 26 anos, vai voltar ao “court” na companhia do venezuelano Luis David Martínez para disputar os quartos de final da competição de pares, enquanto Andrej Martin tem duelo marcado com o peruano Juan Pablo Varillas na próxima fase do quadro de singulares.

Já Pedro Sousa, terceiro pré-designado e agora o único representante nacional em singulares, tem encontro agendado com o brasileiro Felipe Meligeni Alves na discussão pelo acesso aos quartos de final.