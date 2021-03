Futsal. Empate entre Benfica e Sporting

Benfica e Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 26 do campeonato de futsal.

Os golos foram apontados por Robinho (Benfica) e Zicky (Sporting).

Com este empate no pavilhão da Luz, os leões mantêm a liderança no campeonato.

Faltam duas partidas para terminar a jornada.

FUTSAL - 26ª Jornada

17 mar

Candoso 4-6 AD Fundão

Futsal Azeméis 0-2 Sp. Braga

Burinhosa 2-5 Leões Porto Salvo

Dinamo Sanjoanense 3-4 Modicus

Benfica 1-1 Sporting

10Abr

Portimonense – Caxinas

11Abr

Viseu 2001 - Quinta dos Lombos

Classificação

1- Sporting 72 pontos (174-35=139)

2- Benfica 70 (153-31=122)

3- AD Fundão 49 (90-78=12)

4- Leões Porto Salvo 48 (97-63=34)

5- Modicus 45 (75-80= -5)

6- Portimonense 42 (106-86=20)

7- Viseu 2001 40 (75-87= -12)

8- Sp. Braga 40 (76-70=6)

9- Eléctrico 33 (78-101= -23)

10- Quinta dos Lombos 27(76-96= -20)

11- Caxinas 24 (54-77= -23)

12- Futsal Azeméis 23 (65-102= -37)

13- Candoso 18 (69-100= -31)

14- Belenenses 16 (56-103= -47)

15- Burinhosa 16 (53-109= -56)

16- Dinamo Sanjoanense 8 (49-128= -79)