Jorge Silvério: “Ronaldo quer o que nenhum português conseguiu”

Falta uma semana para o Portugal-Azerbaijão, primeiro jogo da fase de qualificação para o Mundial de 2022. Portugal joga em Turim, casa emprestada devido às restrições de viagens com origem e destino em Portugal e outros países. Cristiano Ronaldo joga na sua atual casa, o Estádio da Juventus.

É mais um estímulo para o capitão da seleção que acaba de se tornar com 770 golos no maior goleador da história do futebol. Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto, e comentador Bola Branca, analisa o momento de Cristiano Ronaldo, que respondeu com três golos frente ao Cagliari, às críticas resultantes da eliminação da Liga dos Campeões frente ao FC Porto.

“Um vídeo que o Cristiano publicou nas redes sociais sobre o recorde da história do futebol com 770 golos diz tudo sobre o que ele é e como trabalha. Fala da questão do sacrifício, paixão e confiança no que faz. Também fala da obsessão por ganhar e refere que o talento não chega, sendo preciso muito trabalho. E há um ponto particularmente importante quando diz que o seu ponto forte é a mente. Todos sabemos dos fatores mentais no rendimento desportivo. Estamos claramente perante um fenómeno”, conclui Jorge Silvério.

Ronaldo quer o título mundial em 2022

A um ano e meio do início do Mundial de 2022, Portugal inicia a fase de qualificação para a prova e Cristiano Ronaldo, apesar dos 36 anos de idade, aponta à conquista da competição.

“Na Conferência de Imprensa de Fernando Santos do anúncio dos convocados, o selecionador falava do sonho de Cristiano Ronaldo ser campeão do mundo. Mais uma vez, a procura de conseguir coisas que nunca nenhum português conseguiu em termos dos seus objetivos. Já não há palavras para descrever o Cristiano Ronaldo. É um ícone do desporto mundial ao nível de Tiger Woods, Michael Jordan. Só temos que nos sentir contentes por viver nesta era e acompanhar o seu trajeto”, refere Jorge Silvério.

O que diferencia Cristiano Ronaldo dos outros bons atletas

Jorge Silvério olha para o perfil de Cristiano Ronaldo e não tem dúvidas sobre as características que distinguem o capitão da equipa das quinas em comparação com outros atletas de elevada dimensão.

“Tenho vindo a desenvolver um conceito, há alguns anos, segundo o qual o que distingue os atletas muito bons dos de excelência é a tenacidade, a capacidade de enfrentar situações difíceis. Todos nós vimos isso jogo a jogo no Cristiano Ronaldo”.

No seguimento desta noção, Jorge Silvério enumera aspetos que ajudam Cristiano Ronaldo a diferenciar-se de outros grandes nomes do desporto mundial.

“Um dos atletas com quem trabalho nos Estados Unidos falava-me sobre o impacto do Cristiano Ronaldo e perguntava-me qual a probabilidade de um atleta que nasceu no meio de um calhau no oceano atlântico ser um ícone do desporto mundial. A resposta está na tenacidade e num aspeto que serve de exemplo para todos, mas sobretudo para os nossos jovens que é a ética no trabalho. O cuidado que tem com a sua principal ferramenta que é o seu corpo. A maneira como cuida dele, como descansa, como se alimenta. Tudo isso são fatores extremamente importantes e que permitem explicar como temos um ícone do desporto mundial como é o Cristiano Ronaldo”, refere o especialista em psicologia do desporto.