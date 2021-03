FC Porto sem margem de erro em Portimão

Rui Manuel atribui favoritismo ao FC Porto na visita de domingo a Portimão, mas considera que se trata de um jogo em que "tudo pode acontecer".

O antigo médio de Portimonense e dragões lembra que a margem de erro da equipa de Sérgio Conceição é nula na corrida - pelo menos - ao segundo lugar de acesso à Champions na nova temporada.

"Vai ser um jogo difícil para o Portimonense, o Porto não pode perder mais pontos. Mas tudo pode acontecer. O Porto tem conseguido ganhar fácil [em Portimão] e o Portimonense se pontuar já será um bom resultado, até porque a equipa - com o bom trabalho do Paulo Sérgio - tem vindo a melhorar", começa por dizer Rui Manuel, de 53 anos, em Bola Branca, ao mesmo tempo que sublinha que o recente feito europeu do FC Porto abre-lhe uma janela de motivação para o que resta da prova doméstica. Em particular, visando o objetivo da segunda posição, atrás do invicto leão.

"O mais importante é ir à Liga dos Campeões na próxima época, porque vai ser difícil ganhar o campeonato. Se continuarem a jogar como o fizeram contra a Juventus têm muitas chances de chegar ao segundo lugar. Não estou a ver o Sporting perder três ou quatro jogos e o Porto ganhar os jogos todos", assinala.