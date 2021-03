Boavista. Reggie Cannon convocado pelos Estados Unidos

O futebolista Reggie Cannon, que representa o Boavista, integra os convocados da seleção dos Estados Unidos para o duplo compromisso particular com Jamaica e Irlanda do Norte.

O defesa direito faz parte dos 26 eleitos do treinador Gregg Berhalter para os encontros em território europeu frente à Jamaica, em 25 de março, no estádio Wiener Neustadt, na Áustria, e à Irlanda do Norte, três dias depois, no estádio Windsor Park, em Belfast.

Reggie Cannon, de 22 anos, soma 13 internacionalizações pelos vice-campeões da CONCACAF desde 2018 e já participou em 22 encontros pelo Boavista em plena temporada de estreia no futebol europeu, após despontar ao serviço do Dallas.

Marcada pela ausência de Weston McKennie (Juventus), a convocatória integra Sergiño Dest (FC Barcelona), Christian Pulisic (Chelsea) e Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), filho do ex-internacional Claudio Reyna, com avó paterna portuguesa e passaporte luso.

Os Estados Unidos preparam as meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF diante das Honduras, em junho, que antecederão a Gold Cup 2021, de 10 de julho a 1 de agosto, e o início do apuramento para o Mundial 2022, no Qatar, a partir de setembro.