Benfica vence Sporting e revalida Taça da Liga

O Benfica conquistou a Taça da Liga feminina de futebol, ao vencer o Sporting, por 2-1, na final da segunda edição, que se disputou em Leiria.

Cloe Lacasse (4 minutos) e Nycole Raysla (13), de grande penalidade, fizeram os golos das “águias”, que dominaram a primeira parte até à expulsão de Beatriz Cameirão, aos 34 minutos.

Na segunda parte, Bruna Lourenço descontou para as leoas, ao minuto 52. O Sporting pressionou bastante no segundo tempo e desperdiçou uma mão cheia de ocasiões.

O Benfica revalidou o título da Taça da Liga. As encarnadas tinham derrotado o Sp. Braga na primeira edição da prova.

O presidente das águias deixou uma mensagem de felicitações no site do clube.

"A vossa atitude e capacidade de superação enaltecem o Benfica e mostram como foi acertada a aposta desta Direção no futebol feminino. Congratulo-vos, juntamente com todos os benfiquistas, pela conquista da Taça da Liga diante do Sporting, cuja partida teve incidências que ressaltam ainda mais a vossa força de carácter e o vosso compromisso em vencer. Mais um título que enriquece a história do Benfica e cujo mérito tem de ser partilhado com todos os dirigentes, treinadores e staff que ajudaram a mais esta conquista", escreveu.