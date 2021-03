Treinador do Manchester United ansioso pelo regresso de Dalot

Ole Gunnar Solskjaer conta com Diogo Dalot e deixou-o bem claro, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. O treinador do Manchester United explica que tinha um plano para o jovem defesa, esta época, que passava por tê-lo bem fisicamente, de modo a poder dar-lhe mais tempo de jogo.

No entanto, tal não sucedeu e a cedência ao Milan foi a solução encontrada. Uma boa solução defende, o técnico norueguês.

"O plano passava por termos o Diogo [Dalot] bem fisicamente, mas ele nunca conseguiu estar bem por um longo período aqui. Teve infelicidade com lesões. Agora está a jogar num grande clube, com grandes objetivos e tem sido uma boa época para ele. Estou muito contente com a sua evolução. É nosso jogador e estou ansioso por tê-lo de volta", sublinha.

Dalot, de 21 anos, tem contrato com o Manchester United até 2023 e o contrato de empréstimo ao Milan não prevê opção de compra. Depois de duas épocas em Old Trafford marcadas por várias lesões, o defesa internacional sub-21 por Portugal está a jogar com regularidade no Milan.

Esta época tem 22 jogos e dois golos. Curiosamente, é adversário do Manchester United na Liga Europa. Os clubes defrontam-se esta quinta-feira para a 2.ª mão dos oitavos de final, depois do 1-1 registado em Inglaterra.