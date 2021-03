Independiente de Renato Paiva segue em frente na Libertadores

O Independiente del Valle atropelou o Unión Española na 2.ª mão da 2.ª fase da Taça Libertadores, com um vitória por 6-2. A equipa equatoriana, orientada pelo português Renato Paiva, deu a volta à eliminatória, após a derrota, no Chile, na 1.ª mão, por 1-0.

Brian Montenegro foi a grande figura do jogo disputado em Quito, ao apontar três golos. Lorenzo Faravelli marcou dois e Pedro Vite foi o autor do primeiro golo do jogo. Victor Mendéz e Rubio marcaram para o Unión Española.

O Independiente del Valle está apurado para a 3.ª fase da Libertadores e terá pela frente o Grémio de Porto Alegre, na derradeira eliminatória de acesso à fase de grupos da competição detida pelo Palmeiras de Abel Ferreira.

O Grémio afastou os peruanos do Ayacucho, com um resultado agregado de 8-2. Depois do 6-1 da 1.ª mão, no Brasil, o Grémio venceu o segundo jogo, por 1-2, em Ayacucho.

Renato Paiva, de 50 anos, assumiu o comando do Independiente del Valle esta época, depois de três épocas na equipa B do Benfica. Na liga equatoriana, o Independiente está no 5.º lugar, com sete pontos, ao fim de quatro jornadas. Na liderança está o Barcelona de Guyaquil, com 12 pontos.