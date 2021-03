​Incertezas no horizonte

Na semana passada Portugal emitiu dívida pública a sete e a dez anos. Na dívida a sete anos os juros foram negativos, mas a dez anos os juros atingiram 0,237%. Em janeiro os títulos portugueses de dívida a dez anos tinham sido negativos pela primeira vez. Daí que agora se tenham levantado preocupações: será que o receio de um futuro surto de inflação irá levar para níveis insustentáveis os juros que o Estado terá de pagar, sendo que a dívida pública portuguesa é a terceira maior da zona euro, em percentagem do PIB?



É uma preocupação, claro. Mas há motivos para alguma tranquilidade. Os nossos juros subiram, mas ainda estão a um nível historicamente baixo. E subiram por motivos alheios ao país - é um fenómeno global.

As taxas de juro historicamente baixas, algumas até negativas, mais tarde ou mais cedo teriam de subir. Os juros negativos, simpáticos para os devedores, têm colocado problemas financeiros ao sector bancário.

Por outro lado, a prudência da política orçamental portuguesa impressionou positivamente os mercados, tornando Portugal um devedor credível. Os investidores julgam improvável que se repita a situação de 2011, quando o país perdeu o recurso ao financiamento externo e para o recuperar teve que aceitar os cortes na despesa impostos pela “troika”.

Decerto que a prudência orçamental do Governo de A. Costa teve e tem um preço pesado, como a escassez de investimento público e a limitação dos apoios a famílias e empresas. Mas sem, pelo menos, alguma dessa imagem de prudência poderíamos estar agora numa aflitiva situação de pré-bancarrota.

Os ministros das Finanças da UE estão de acordo com a avaliação feita pela Comissão sobre a necessidade de manter em vigor as medidas extraordinárias de apoio à economia e com a sua recomendação de prolongar a ativação da cláusula geral de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento até ao final de 2022. É positivo.

Por sua vez, o Banco Central Europeu anunciou que iria intensificar o seu programa de compra de títulos de dívida pública no mercado, o que contribuiu para travar a subida dos juros. E a célebre “bazuca” da UE, na sua maior parte em dinheiro a fundo perdido, poderá dar-nos uma ajuda preciosa, se soubermos aplicá-la bem. Infelizmente, o já apresentado plano económico e social do Governo não promete perspetivas animadoras.

Muito do que se irá passar com Portugal não dependerá de nós. O enorme estímulo económico e social que o Presidente J. Biden conseguiu que o Congresso de Washington aprovasse suscitou aplauso e entusiasmo, por um lado, mas também é o principal factor dos receios de inflação a médio prazo que se sentiram nas últimas duas semanas. Trata-se do maior estímulo estadual de sempre nos EUA, representando cerca de 14% do PIB norte-americano de 2019, antes da pandemia.

Acresce que a economia da China está de novo a crescer a cerca de 6% ao ano, levando o barril de petróleo Brent a ultrapassar momentaneamente os 70 dólares. Os riscos de sobreaquecimento subiram.

Mas até há bem pouco as preocupações internacionais não iam para uma subida de preços nula ou demasiado baixa? Claro que sim, mas neste mundo globalizado a mudança das expectativas dos investidores pode concretizar-se em horas. É certo que a Reserva Federal (o banco central dos EUA) não deu sinais de incomodidade com as perspetivas de um possível regresso da inflação. Mas um prestigiado economista, que não é de direita, L. Summers, o último Secretário do Tesouro da presidência de Bill Clinton, considerou demasiado grande a “super bazuca” de Biden.

O ideal seria o Estado português gastar mais e melhor no ano corrente e no próximo, para em 2023 ser mais contido. Mas não podemos eliminar o clima de incerteza que irá dominar os próximos tempos – incertezas quanto à evolução da pandemia e incertezas quanto à inflação.