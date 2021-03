Fórmula 1 e MotoGP em Portugal. Preço dos bilhetes vai incluir testes à Covid-19

Os bilhetes para o Grande Prémio de Fórmula 1 (2 de maio) e de MotoGP (18 de abril) no Autódromo Internacional do Algarve vão incluir o valor do teste à Covid-19.

A notícia vem no jornal “Público” desta quarta-feira. A ideia não passa ainda de uma proposta, mas já foi entregue à Direção-Geral da Saúde (DGS) e aguarda parecer.

Ao adquirir o bilhete, o espectador receberá também uma lista de laboratórios para a realização do teste. Além disso, deverão ser montados dois grandes centros de testagem na região que, segundo o jornal, irão funcionar entre 15 e 17 de abril, no caso da competição de MotoGP.