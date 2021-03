Manso Neto prescinde de 560 mil euros anuais para liderar Bioelétrica do grupo Altri

João Manso Neto rejeitou o acordo de não concorrência da EDP, no valor de 560 mil euros anuais até 2023, para assumir a liderança da Bioelétrica, empresa do grupo Altri dedicada à produção de energia com origem em biomassa.

A informação foi avançada esta quarta-feira pelo jornal Expresso que indica que o gestor poderá ser apresentado esta quinta-feira como o novo líder da Bioelétrica na apresentação dos resultados anuais de 2020 da Altri.

Tal como António Mexia, Manso Neto estava suspenso de funções na EDP desde julho de 2020, por ordem judicial.