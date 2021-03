O defesa João Pereira vai cumprir um jogo de castigo.

O lateral do Sporting foi suspenso pelo Conselho de Disciplina pela expulsão em Tondela motivada por “ofensas e injúrias ao árbitro assistente e ao quarto árbitro”, no jogo com o Tondela.

João Pereira estava no banco de suplentes na altura dos protestos.

Coates também tem um jogo de castigo para cumprir frente ao Vitória de Guimarães por ter visto o quinto amarelo em Tondela.