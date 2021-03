Rúben Amorim chama três jovens da formação ao treino

Rúben Amorim chamou ao treino do Sporting desta terça-feira três jogadores das camadas jovens do clube, incluíndo um juvenil de apenas 16 anos.

O treinador chamou Dário Essugo, médio de apenas 16 anos da equipa de sub-17. Para além disso, Bruno Paz, médio-defensivo, e Nuno Moreira, extremo, ambos da equipa B, também integraram a sessão.

O Sporting continua a preparar o próximo jogo, em casa, contra o Vitória de Guimarães, no próximo sábado. Paulinho continua a treinar sob vigilância médica.

A equipa volta a treinar na quarta-feira, à porta fechada, pelas 10h00, em Alcochete.



O Sporting alargou a vantagem na liderança do campeonato para 10 pontos, depois do Sporting de Braga ter empatado na segunda-feira em Famalicão e ter caído para o terceiro lugar. Os leões somam 61 pontos, seguidos do FC Porto, com 51.