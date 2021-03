Decisão do TAD é "uma vitória para Sporting e Palhinha", mas caso "ainda é para durar"

José Miguel Sampaio e Nora, especialista em direito desportivo, acredita que a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto é motivo de celebração para João Palhinha e Sporting, mas alerta que o caso está longe de estar concluído.

"É uma vitória para saborear do recorrente, mas por todos os argumentos envolvidos acredito que seja processo para durar. Passo que se segue é um recurso e o coletivo de árbitros do TAD determina se há efeitos suspensivos ou não. Como há um voto de vencido, há margem para discutirmos e vermos que há um caso longo pela frente", explica a Bola Branca.



Palhinha viu o quinto amarelo na visita dos leões ao Boavista a 26 de janeiro, o que significaria que falharia o jogo seguinte, o dérbi contra o Benfica. No próprio dia do clássico, o Tribunal Central Administrativo do Sul suspendeu o cartão amarelo e o jogador foi usado por Rúben Amorim na vitória contra as águias por 1-0, a partir dos 61 minutos, depois de ter começado o encontro no banco de suplentes

O especialista explica os pontos anunciados pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que considerou fulcral a declaração de Fábio Veríssimo, árbitro do jogo, ter assumido o erro no cartão amarelo.

"O TAD não deu razão ao primeiro argumento, que invoca falta de audiência, mas considera que Palhinha participou e pronunciou-se durante o processo. O segundo ponto são as normas técnicas e isso está vedado ao TAD, que não se pronunciou sobre o juízo do árbitro. O TAD deu razão no terceir ponto, que foi dar como não procedente a suspensdão de um jogo, porque o árbitro assumiu que errou e, por isso, não há motivo para aplicação da suspensão", esclarece.