​Quintana esteve sempre em campo

Depois de ter saído derrotada pela Croácia por um golo de diferença, num jogo em que ficou evidente algum desacerto da equipa nacional e uma arbitragem deplorável, o desafio final com a França tornou-se inevitavelmente decisivo.



Eram conhecidas as dificuldades perante uma seleção de enorme qualidade, e as mesmas acentuaram-se sobretudo na primeira parte do jogo, chegando os lusitanos a estar com seis golos de desvantagem em relação à formação gaulesa.

Porém, nos minutos finais a seleção das quinas fez um apelo a todas as suas forças, conseguindo o golo da vitória por Rui Silva, quando faltavam apenas cinco segundos para soar o apito final dos juízes.

E aí, milhões de portugueses que seguiam via TV o decorrer do jogo de Montpellier, foram às lágrimas perante o espetáculo carregado de emoção no recinto francês. Ficou assim garantida a primeira presença portuguesa nos próximos Jogos Olímpicos, onde a nossa seleção se juntará às outras onze que formam nesta altura o melhor lote de todo o mundo.

Inevitável foi também a evocação de Alfredo Quintana, que permaneceu com todos os seus companheiros de equipa durante toda a competição, e que se tornou dramática neste jogo de total superação frente à atual campeã europeia.