Portugal reza esta terça-feira pelas vítimas da pandemia

A Conferência Episcopal Portuguesa assumiu a iniciativa de rezar pelas vítimas da pandemia na Europa no dia 16 de março, num projeto das conferências episcopais europeias, e pede que essa intenção seja colocada nas Missas desse dia.

“Portugal assume a iniciativa de oração pelas vítimas da pandemia na Europa no dia 16 de março, colocando esta intenção nas celebrações eucarísticas desse dia nas Dioceses, no Santuário de Fátima e nos Institutos de Vida Consagrada”, refere um comunicado enviado à Agência Ecclesia.

A oração pelas vítimas da pandemia foi proposta pelos presidentes das conferências episcopais europeias, criando uma “rede de oração eucarística” que tenha presente as “mais de 800.000 pessoas que morreram por causa da Covid-19 no continente europeu”.

A oração pelas vítimas da pandemia é da iniciativa do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE), que começou na Quarta-feira de Cinzas e decorre durante todo o tempo da Quaresma

“Com esta iniciativa, os Bispos da Europa unem as suas vozes às do Papa Francisco para reiterar a proximidade da Igreja a todos aqueles que lutam por causa do coronavírus: as vítimas e as suas famílias, os doentes e os profissionais de saúde, os voluntários e todos aqueles que se encontram na linha da frente neste momento tão delicado”, acrescenta o comunicado da CEP.

A Conferência Episcopal Portuguesa sublinha que, com esta iniciativa que envolve todas as Conferências Episcopais da Europa, “os Bispos querem oferecer um sinal de comunhão e de esperança a toda a Europa.