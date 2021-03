Pinto da Costa sobre Sérgio Conceição. "É minha intenção e também dele renovar"

O presidente do FC Porto confirma que quer renovar contrato com Sérgio Conceição e que o técnico quer renovar com os dragões.

"Eu como presidente não queria ter outro treinador. Sérgio Conceição tem contrato até final desta época, é minha intenção e também dele renovar. O técnico quer estar focado na Champions, mas antes do final da época renovaremos o contrato", disse Pinto da Costa.

Em entrevista à Porto Canal, o líder portista referiu, sobre a Liga dos Campeões, que, “depois de ter eliminado a Juventus, o FC Porto pode ir até à final e ganhá-la. É o meu desejo e a minha esperança. Queremos ganhar a terceira”.



Já em relação ao campeonato, a ideia é "ganhar os jogos que nos faltam e esperar os resultados dos outros. Ganhármos os resultados que nos faltam garantimos o segundo lugar. Mas entramos em campo para ganhar e chegar ao primeiro lugar".

Jorge Nuno Pinto da Costa aproveitou para fazer o ponto da situação em relação à renovação dos quatro atletas que estavam em fim de contrato: "Pepe e Sérgio Oliveira já renovaram, com Otávio estamos perto de renovar e está preso por detalhes. Quanto a Marega estamos à espera que o empresário possa vir".

O presidente dos dragões reafirmou críticas ao calendário de jogos. "O futebol português não fez nada para ajudar o FC Porto".

"É impossível que os jogadores tenham rendimento tendo jogos uns em cima dos outros", referiu.

Outra crítica recorrente de Pinto da Costa é a da ausência de público dos estádios em tempos de pandemia da Covid-19. "Para mim é incompreensível".

O FC Porto teve prejuízo de "27 milhões de euros" devido à ausência de público. Paga 42 milhões de impostos, mais 7 milhões à Segurança Social. A ajuda do Estado foi "a devolução do IVA, mas ainda faltam 3,5 milhões, mais 1,7 milhões".

"Este governo está a matar o futebol", acrescentou.

Quanto à centralização dos direitos televisivos a partir de 2028, uma certeza: "Não podemos receber menos". "O FC Porto tem de defender os seus direitos, tem um contrato que fez sem ajuda da Liga ou da FPF, naturalmente se agora aparecem outros organismos, não é admissível que qualquer um dos participantes venha a receber menos do que quando negociou sozinho".

Pinto da Costa diz que ouviu falar que há vários complôs para fazer descer o FC Porto B da II. "Hoje falei com um responsável do futebol português e falámos disso. Disseram-nos - e tenho a certeza até pela garantia que ele me deu, mas eu não acredito - que havia vários complôs para que FC Porto B descesse de divisão. Um deles, até foi dito em Chaves a um responsável do FC Porto, que a FPF tinha interesse que o FC Porto B descesse pois indo para 3ª divisão os jogos passariam para Canal 11. Outro que havia complô da APAF que seriam os árbitros menos conhecidos e de menos categoria a serem nomeados".

"É fundamental que na II Liga haja VAR [vídeoárbitro]", refere o presidente portista.

Em relação à suspensão de Raul Alarcon, ciclista do FC Porto, Pinto da Costa garante que vão "recorrer até às últimas consequências" da decisão de suspensão por quatro anos. "O Alarcon não se dopou, ganhou duas Voltas a Portugal e testou sempre negativo. O que aconteceu foi que teve um desastre, foi operado e tomou medicação que não poderia ter tomado, se estivesse a correr".

