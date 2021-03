Rui Rio mantém-se contra o referendo à eutanásia

Rui Rio mantém a posição contra o referendo à legalização da eutanásia.

O líder do PSD responde assim ao eurodeputado Paulo Rangel, que esta terça-feira pediu que o grupo parlamentar relançasse o debate do referendo.

Rio avisa que não muda de convicções, nem que isso implique acabar por estar sozinho.

“Penso que a Assembleia da República e os deputados individualmente respeitam a decisão do Tribunal Constitucional, compete agora à Assembleia da República dar a resposta que a maioria que se forma em torno de cada uma das matérias entenda dever dar”, começou por responder Rui Rio.

Especificamente sobre a questão do referendo, e se mudou de posição, o líder do PSD é firme. “Acho que já não vale a pena fazerem-me perguntas desse género. Eu, em questões de convicção, posso ficar sozinho, já fiquei algumas vezes na vida, mas não mudo. E só assim é que faz sentido estar na vida.”

Ao lado de Rui Rio, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos insistiu na posição do partido de defesa de um referendo à legalização da eutanásia.

Os dois líderes falaram do assunto durante a conferência de imprensa de apresentação do acordo entre o CDS e o PSD para as autárquicas.