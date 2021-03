Portugal tem mais 384 casos e mais 13 mortes de Covid-19

Veja também:

Portugal regista esta terça-feira mais 13 mortes e 384 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Pelo segundo dia consecutivo a região Norte não tem registo de mortos. Em relação aos óbitos: registou-se uma morte nos 40-49 anos, duas mortes entre os 50-59 anos, uma morte entre os 60-69 anos, cinco mortes nos 70-79 anos, e quatro mortes entre a população com mais de 80 anos.

Nos hospitais portugueses estão internados 955 doentes com Covid-19, uma redução de 41 pacientes nas últimas 24 horas. Portugal já está abaixo da barreira de mil doentes internados.



Em unidades de cuidados intensivos há agora menos 18 internados, num total de 213 pacientes. O número de internados em UCI está a diminuir há mais de 30 dias consecutivos

Portugal tem mais de 35 mil casos ativos do novo coronavírus, uma descida de 802 no espaço de um dia. Este é o dia com menos casos ativos desde dia 14 de outubro do ano passado, altura em que havia 34.583.