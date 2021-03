Mergulhadores procuram mulher desparecida no rio Lima

Três equipas de mergulhadores estão a participar nas operações de busca para encontrar uma mulher de cerca de 70 anos no rio Lima, em Viana do Castelo, desaparecida segunda-feira num naufrágio.

O capitão do Porto de Viana do Castelo revelou que os trabalhos estão focados numa zona funda, denominada poço.

Segundo Sameiro Matias, as operações abrangem uma área com uma extensão de cerca de dois quilómetros a jusante o embarcadouro do Pinheiro, em Santa Marta de Portuzelo, onde foram encontrados os corpos do pai, de 70 anos, e da filha, de 45.

Na água encontram-se meios da Autoridade Marítima e dos bombeiros, sendo que as buscas decorrem também nas margens do rio.

As operações foram suspensas, na madrugada de terça-feira, pouco depois das 24h00 e retomadas às 7:00, mobilizando 18 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

O corpo do marido foi encontrado cerca das 21h27 após o naufrágio do barco onde seguia uma filha do casal, a primeira vítima mortal a ser resgatada pelas 19h30.

O naufrágio da embarcação ocorreu às 19h23, na zona do embarcadouro do Pinheiro, em Santa Marta de Portuzelo, no rio Lima, na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo.

O comandante referiu que o alerta foi dado "por familiares que estranharam que as três pessoas não tivessem regressado a casa".

Ainda são desconhecidas as causas do naufrágio.

"As três pessoas terão saído durante a tarde na embarcação para apanhar lenha numa ínsua do rio Lima", explicou Sameiro Matias.