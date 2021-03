Mãe, pai e filha morrem em naufrágio no rio Lima

O corpo da mulher desaparecida desde segunda-feira no rio Lima, em Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo, foi encontrado esta terça-feira cerca das 17h30, disse o capitão do porto local. Ontem já tinham sido recuperados os corpos do marido e da filha.

Em declarações à agência Lusa, Sameiro Matias adiantou que o corpo da mulher, com cerca de 70 anos, "foi encontrado num fundão do rio, entre o local onde, na segunda-feira, foi encontrado o corpo da filha de 45 anos e do marido de cerca de 70 anos".

As operações foram suspensas na madrugada de hoje, pouco depois das 24h00, após cerca de cinco horas de operações de busca, tendo sido retomadas às 7h00, mobilizando 33 operacionais, e cinco veículos.

Cinco mergulhadores dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo participaram nas operações de busca para encontrar o corpo da mulher.