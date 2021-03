“É a melhor negativa que se pode ter!”. Testes Covid no pré-escolar e 1.º ciclo arrancam um dia após reabertura

Veja também:

No Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves, o dia é dedicado ao rastreio à Covid-19. Cerca de 200 profissionais, docentes e não docentes da educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, vão fazer o teste rápido com antigénio. Uma medida implementada pelo Ministério da Educação para evitar a propagação da doença em ambiente escolar.

A testagem acontece um dia depois da reabertura, com os testes a serem realizados na sede do agrupamento escolar para “não interferir no funcionamento das escolas, com entradas e saídas”, explica à Renascença o diretor do agrupamento escolar, Joaquim Tomaz.

“Hoje vão ser testados 210, entre professores e funcionários – pré-escolar, 1º ciclo, e também os funcionários que temos da autarquia, os serviços administrativos da escola sede e toda a equipa que trabalha no apoio à família e no prolongamento do 1º ciclo. A ideia é que todos aqueles que estão em contacto mais direto com os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo possam fazer este teste hoje”, detalha o professor.

O diretor do agrupamento escolar considera que “a testagem é importante”, destacando que o exercício produz “uma certa confiança que se vai gerando nas pessoas, porque há o teste e há o cuidado de prevenir”.

“É bom para a escola e para a sociedade ter essa garantia de que as coisas estão a ser controladas. E é muito importante porque vai eliminar da escola, de uma turma, alguma das pessoas que esteja positiva e que possa ser foco de contágio para os alunos e colegas”, explica o professor Joaquim Tomaz.

O responsável lamenta que a testagem não tenha começado com maior antecedência e defende que deve ser feita com maior regularidade.