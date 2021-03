Desconfinamento já se nota nas estradas portuguesas

O desconfinamento já se faz notar nas estradas portuguesas.

No segundo dia de abertura das escolas e de alguns serviços os dados mostram que há mais carros na estrada e as pessoas que ainda se deslocam para o trabalho estão a demorar mais a lá chegar.

A Renascença falou com o professor José Alberto Rio Fernandes – especialista em mobilidade e ex-presidente da Associação Portuguesa de Geografia – que explica como os índices do trânsito detetados pelo sistema de GPS, da TOM TOM revelam a diferença entre os dados relativos a segunda-feira dia 15 e a da semana anterior, antes do desconfinamento.

“Já existem alguns sinais de que os portugueses estão mais presentes nas estradas, e é interessante notar que na comparação entre as duas segundas-feiras, ontem e a semana passada, aquilo que se verifica é que o tempo que as pessoas levam a fazer os seus percursos está na ordem dos 15% ou 20% mais, enquanto que na semana anterior era entre os 12% e 15% mais”, explica.

Comparando o aumento de tráfego nas duas maiores cidades do país, a conclusão é que o índice de congestionamento cresceu mais no Porto do que em Lisboa. “Esta taxa de congestionamento é maior no Porto. As cidades que se seguem são Braga e Lisboa. Há aqui um elemento muito curioso, muito interessante, que é Funchal tem uma inversão. Funchal diminui o congestionamento, passa de uma taxa de 21 para uma taxa de 18. Agora, o que se nota é que em geral a taxa de congestionamento é maior nas grandes cidades, Lisboa e Porto, mas sobretudo no Porto, com 19 no Porto e 17 em Lisboa.”

Mais, se a comparação for feita com o mês de dezembro nota-se que na altura as taxas de congestionamento eram significativamente mais elevadas do que agora, como se conclui pelos dados avançados pelo professor José Alberto Rio Fernandes.

“Em dezembro as pessoas de facto estavam mais abertas ao andar cá fora, as taxas de congestionamento eram maiores. Sobretudo no Porto, o Porto estava com 32, muito mais do que os 19 de agora, enquanto por exemplo no Funchal estavam mais comedidas, mas no Porto e mesmo em Lisboa as taxas de congestionamento eram significativamente maiores.”

“As taxas estavam muito baixas em fevereiro, de facto a perceção que se tem é que de facto em janeiro, e sobretudo fevereiro, as pessoas confinaram mesmo”, conclui.

RT acima de 1 é inevitável, mas pode não ser preocupante

A vontade manifestada pelo Governo tem sido para um desconfinamento “a conta gotas”, com uma grande insistência no cumprimento das regras sanitárias, para evitar que o número de casos aumente.

O matemático Óscar Felgueiras, professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, explica que só por altura da Páscoa é que haverá dados concretos que permitam tirar conclusões.