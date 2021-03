Príncipe Filipe. Marido da Rainha de Inglaterra deixa hospital ao fim de um mês

O príncipe Filipe, de 99 anos, marido da Rainha Isabel II de Inglaterra, deixou esta terça-feira o hospital, um mês após ser internado devido a uma infeção e depois de uma cirurgia cardíaca, registaram fotógrafos de vários media.

O príncipe, que comemorará o seu centésimo aniversário em junho, foi internado no dia 16 de fevereiro no hospital privado de Londres Rei Eduardo VII, tendo, entretanto, sido transferido para outro hospital da capital britânica, onde foi submetido "com sucesso" a uma cirurgia cardíaca.

Os fotógrafos que estavam do lado de fora da porta do hospital registaram a sua saída do hospital, mas o palácio de Buckingham ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O príncipe teve vários problemas cardíacos no passado, tendo sido levado, em 2011, de urgência para um hospital com dores no peito e recebido tratamento para uma artéria coronária bloqueada.

Filipe retirou-se das funções públicas em 2017 e raramente aparece em público.

Antes de sua hospitalização, Filipe encontrava-se isolado no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, com a Rainha, que continua a exercer funções.

O príncipe casou-se com a então princesa Isabel em 1947, ambos têm quatro filhos, oito netos e nove bisnetos.