Myanmar. Já morreram pelo menos 149 pessoas desde golpe de 1 de fevereiro

Pelo menos 149 pessoas foram mortas pelas forças de segurança da junta militar que levou a cabo o golpe de Estado de 1 de fevereiro em Myanmar, 11 das quais nas últimas 24 horas, denuncia a ONU nesta terça-feira. O número de mortos aumentou dramaticamente, há centenas de pessoas desaparecidas desde o golpe e a junta militar parece cada vez mais determinada a acabar com o protesto, ignorando as muitas condenações internacionais, refere a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, em conferência de imprensa realizada em Genebra.



“Centenas de pessoas foram detidas ilegalmente e continuam desaparecidas sem o reconhecimento das autoridades militares, o que equivale a desaparecimentos forçados”, afirmou. “Conseguimos confirmar que pelo menos 149 pessoas foram arbitrariamente mortas desde 1 de fevereiro”, acrescentou, referindo que 11 das vítimas foram mortas na segunda-feira, 39 no domingo e 18 no sábado. Sublinhando que os números da ONU “são conservadores” e se limitam apenas às mortes confirmadas (outras fontes falam de mais de 180 mortes devido às repressões dos protestos), Shamdasani garantiu que as forças de segurança “estão a aumentar o uso de armas letais contra manifestantes pacíficos”. De acordo com a porta-voz do organismo liderado por Michelle Bachelet, chegaram à ONU relatos de mais de 2.000 detenções arbitrárias, uso de tortura e desaparecimentos forçados de centenas de pessoas, bem como do uso de francoatiradores contra os manifestantes. “Pelo menos cinco mortes de pessoas detidas foram denunciadas nas últimas semanas e duas das vítimas mostravam sinais de abusos graves, indicando que foram torturadas”, disse a porta-voz da organização de direitos humanos.

Shamdasani admitiu que a confirmação destas informações está a tornar-se cada vez mais difícil devido à imposição da lei marcial nas principais cidades birmanesas e aos cortes no fornecimento de internet e de outras fontes de informação. Segundo a porta-voz, foram revogadas as licenças de cinco grandes meios de comunicação birmaneses, enquanto pelo menos 37 jornalistas foram detidos. “Estamos profundamente perturbados com o facto de a repressão continuar a intensificar-se e pedimos, mais uma vez, ao exército que pare de matar e de deter manifestantes”, disse a porta-voz, destacando que a alta comissária, Michelle Bachelet, defende um uso cauteloso de sanções internacionais contra o regime de Myanmar, para que a população civil não seja afetada. “Qualquer sanção deve ser limitada, por exemplo, ao congelamento de fundos no estrangeiro dos membros das forças de segurança ou à proibição de viajarem”, concluiu.