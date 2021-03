Brasil anuncia três voos extraordinários com Lisboa para repatriar cidadãos

O Brasil vai realizar três novos voos comerciais extraordinários entre Lisboa e São Paulo (Guarulhos), nos dias 23, 25 e 27 de março, para repatriar cidadãos retidos em Portugal. As ligações aéreas vão ser feitas pela companhia brasileira LATAM e são justificados com a procura “de nacionais brasileiros impossibilitados de retornar ao país devido à suspensão temporária da rota aérea entre Brasil e Portugal”. O anúncio foi feito na segunda-feira à noite (madrugada de terça-feira em Lisboa) pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). “Assim como nas ocasiões anteriores, os voos a serem operados pela LATAM têm caráter privado. Os interessados devem tratar diretamente com aquela empresa aérea a marcação ou o eventual reaproveitamento de bilhetes. Tendo em conta o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto os passageiros com bilhetes confirmados pela LATAM”, lê-se na nota de imprensa.



A TAP também já realizou voos de repatriamento para o Brasil, nos dias 26 de fevereiro, 10 e 15 de março. Segundo Itamaraty, nestes voos foram repatriados 628 brasileiros. Segundo a nota, a embaixada de Brasília em Lisboa e os consulados gerais em Lisboa, Porto e Faro prestarão “toda a assistência cabível aos brasileiros”. O cancelamento dos voos com origem ou destino no Brasil, decretada na sequência da variante de Manaus do novo coronavírus, está em vigor desde 29 de janeiro e já afetou centenas de brasileiros, a maioria dos quais imigrantes desempregados que já tinham passagem comprada para deixar o país. Na segunda-feira, o Governo português reafirmou a suspensão de “todos os voos, comerciais ou privados, dos aeroportos ou aeródromos de Portugal continental, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido”. São apenas permitidos os voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional.