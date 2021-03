Aplicações chinesas consideradas uma ameaça à privacidade no iPhone

A Apple prepara uma nova atualização do sistema operativo iOS para as próximas semanas. É a resposta a várias aplicações chinesas, que procuram contornar a segurança da empresa para vigiarem os hábitos dos utilizadores através do iPhone.



Segundo avança o “Financial Times”, grandes tecnológicas chinesas, como a ByteDance (dona do TikTok) e a Tencent (proprietária do WeChat), querem exibir anúncios direcionados, tendo em conta os interesses manifestados pelos utilizadores, sem dependerem do consentimento prévio e explícito destes.

Esta é uma função opcional nos aparelhos na Apple, mas está ativa por definição. Um pormenor que os programadores chineses procuram transpor com tecnologia já em fase de testes.

O sistema foi desenvolvido pela Associação de Publicidade da China, que inclui grandes tecnológicas e tem também ligação ao Estado. As aplicações já estão no mercado.

Ao britânico “Financial Times”, fonte oficial da Apple garante que a empresa não irá ficar de braços cruzados e “as aplicações que não tenham em conta a escolha dos utilizadores serão rejeitadas”.

Apple monopolista?

A política de privacidade da Apple tem sido contestada por diversas empresas e é um dos argumentos que alimenta a “guerra” entre a multinacional e outro gigante, o Facebook.

A rede social acusa a Apple de práticas monopolistas, por travar o acesso de outras empresas.

Também o serviço de troca de mensagens e vídeos WhatsApp já veio criticar o gigante.

Segundo fonte da Apple, citada pelo FT, “os termos e regras da App Store aplicam-se de igual forma para todos os programadores à volta do mundo, incluindo para a própria Apple. Acreditamos firmemente que os utilizadores devem dar a sua permissão antes de serem vigiados”.

Uma posição que também não é bem vista pelas empresas publicitárias, que temem uma quebra das receitas.