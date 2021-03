Pedro Sousa segue em frente em torneio do Chile

O tenista português Pedro Sousa estreou-se com uma vitória no Challenger de Santiago do Chile, ao bater o brasileiro Rafael Matos, em dois sets.

O número dois nacional e 110.º colocado na hierarquia ATP precisou de 1h21 para eliminar o 512.º classificado no “ranking” mundial individual com os parciais de 6-4 e 6-3.

Pedro Sousa ainda viu o seu primeiro “break” no set inaugural ser devolvido, mas conseguiu quebrar o jovem brasileiro, de 25 anos, uma segunda vez, no sétimo jogo, para se colocar em vantagem no marcador.

Na segunda partida, voltou a assinar um par de “breaks” para selar o triunfo.

Uma vez ultrapassado Rafael Matos, o português, de 32 anos, vai defrontar na próxima fase da prova outro adversário brasileiro, o vencedor do encontro entre Felipe Meligeni Alves e João Menezes, também este oriundo da fase de qualificação.