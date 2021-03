Bruno Lage esteve em Leça para orientar o treino

O treinador Bruno Lage marcou presença, esta terça-feira, no treino do Leça, clube do Campeonato de Portugal, para dar uma "masterclass" ao plantel do clube do terceiro escalão.

O técnico de 44 anos está fora do ativo desde que deixou o Benfica na reta final da última temporada. Lage foi campeão nacional com as águias em 2018/19 e ainda não regressou aos treinos e passou por Leça da Palmeira, em Matosinhos, para "dar uma ajuda" ao clube do Campeonato de Portugal.

O Leça divulgou várias imagens do treino e de Bruno Lage com o treinador da equipa, Domingos Barros, e outros elementos do plantel.

Na Série C do Campeonato de Portugal, o Leça é segundo classificado com 33 pontos, a um ponto do líder Gondomar.