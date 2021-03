Real Madrid foi "hackeado" e anunciou lesão falsa de Rodrygo

O Real Madrid anunciou, esta manhã, uma lesão muscular de Rodrygo, mas tudo não passou de uma informação falsa publicada no site oficial do clube devido a um "hacker" que entrou no sistema informático do emblema espanhol.

"Após os testes efetuados pelos serviços médicos do Real Madrid ao nosso jogador Rodrygo, foi-lhe diagnosticado uma lesão muscular que afeta o tendão do bíceps femoral direito", foi publicado no site do clube e diretamente nas redes sociais, o que causou alarme nos adeptos, depois da lesão já anunciada de Eden Hazard na segunda-feira.

O clube apagou o comunicado do site e das redes sociais alguns minutos depois e confirmou ao jornal "Marca" que se tratou de um ataque informático.