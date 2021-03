João Félix alinha-se com Simeone. "Tento colocar o talento e a vontade em campo ao mesmo tempo"

João Félix, avançado internacional português, sublinha as palavras do seu treinador Diego Simeone, no Atlético de Madrid, e garante que não quer passar ao lado de uma grande carreira devido à falta de vontade.

O camisola "7" dos "colchoneros" marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao Chelsea, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e comentou as declarações enigmáticas de Simeone há algumas semanas, quando comentou o menor protagonismo de Félix.

"O que falta a Félix para aparecer mais? Somos uma equipa, não um jogador. Precisamos de todos para que a equipa funcione e as individualidades e o talento sobressaiam. Sem vontade o talento não se alcança e nós tentamos ter vontade para que apareça o talento natural dos jogadores. O João é um jogador importantíssimo para a nossa equipa e seguramente estará bem até ao final da época", tinha dito, na altura.

João Félix subilhou as suas palavras e diz que tenta colocar vontade em campo, assim como o seu talento: "Sem vontade, o talento não chega. Temos muitos exemplos de jogadores muito talentosos a quem lhes faltou algo para chegar ao topo. Eu não quero que isso aconteça comigo, por isso tento colocar o talento e a vontade em campo ao mesmo tempo".