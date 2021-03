Clubes belgas aprovam fusão com liga holandesa

Os 25 clubes da Assembleia-Geral da Liga belga de futebol (Pro League) votaram favoravelmente uma possível fusão com a Liga dos Países Baixos (Eredivise) e formar uma “Beneleague”.

"Esta ambição baseia-se tanto no respeito das aspirações desportivas dos grandes clubes, como na necessidade de estabilidade económica de outros clubes profissionais. Os 25 clubes querem, por unanimidade, dar todas as possibilidades à eventual concretização da 'Beneleague'. A direção da Pro League vai exercer um papel ativo neste projeto", assinala a Pro League em comunicado.

A fusão poderá tornar-se realidade em 2025, quando terminam os atuais acordos com as televisões nacionais, segundo revelam alguns media locais.

Segundo o esboço apresentado pela imprensa, a ideia é criar uma Liga com 18 equipas, oito da Bélgica e 10 da Holanda. Depois haveria uma II Liga, em cada um dos dois países, com as 10 equipas relegadas da nova prova e oito da atual segunda divisão.