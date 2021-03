Crise Covid. Riscos de abrandar apoios “são demasiado elevados”

Nesta terça-feira, a suspensão deverá ser prolongada , abrindo-se também uma porta à existência da chamada “cláusula de escape” do PEC no próximo ano.

Por isso, na opinião de João Leão, há que, primeiro, “manter as medidas temporárias de emergência enquanto for necessário” e, “em segundo lugar, quando a situação sanitária melhorar, avançar para políticas de crescimentos e medidas mais direcionadas gravemente atingidos pela crise”.





Nesta reunião feita por videoconferência, haverá ainda tempo para a presidência portuguesa dar conta da implementação do mecanismo de recuperação e resiliência, com debate sobre as prioridades dos planos nacionais que os Estados-membros devem submeter à Comissão Europeia até final de abril.

Uma vez aprovados (pela Comissão e pelo Conselho), haverá condições para, no verão, Bruxelas avançar com os pagamentos de pré-financiamento de 13% do total dos montantes a que cada país tem direito no quadro do Fundo de Recuperação da UE.