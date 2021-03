Wolverhampton aprovou convocatória de Rui Patrício. "Disseram que não havia impedimento"

Fernando Santos, selecionador nacional, garante que Rui Patrício recebeu aprovação médica para ser convocado para a seleção nacional, depois de ter levado uma joelhada num jogo de segunda-feira no Wolverhampton.

"Está convocado porque a partir do momento em que aquilo aconteceu procuramos saber tudo o que se passava. Falámos com ele e com o departamento clínico. Está estável, tem de seguir um protocolo, mas disseram que não havia impedimento nenhum", disse Fernando Santos em conferência de imprensa.

O internacional português saiu a um lance onde estava o colega Conor Coady e o avançado Mo Salah, foi tocado na cabeça e saiu de maca.

Rui Patrício, de 33 anos, é o guarda-redes da seleção nacional há vários anos e aproxima-se das 100 internacionalizações, tendo somado 92 jogos até à data.