Fernando Santos anuncia convocatória para jogos de qualificação para o Mundial esta terça-feira

Fernando Santos, selecionador nacional, vai anunciar esta terça-feira, às 12h30, os convocados para os próximos compromissos de qualificação para o Mundial 2022, no Catar.



Portugal vai concentrar-se em Turim, na casa da Juventus, devido às restrições de viagem no âmbito da pandemia da Covid-19.

O primeiro jogo será frente ao Azerbaijão, no Juventus Stadium, no dia 24 de março. Logo a seguir defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 27 e desloca-se até Luxemburgo para o último jogo no dia 30. As três partidas estão agendadas para as 19h45 e terão acompanhamento total na Renascença.

Nuno Mendes vai ser uma das grandes novidades da convocatória. O jovem lateral-esquerdo de 18 anos do Sporting falhou o Europeu sub-21 e o selecionador Rui Jorge confirmou a sua "promoção" à equipa principal, depois de ter assumido a titularidade na equipa de Rúben Amorim. Em sentido oposto, Francisco Trincão, do Barcelona, é opção nos sub-21 e não será chamado aos AA.

O guarda-redes Rui Patrício levou uma joelhada de um colega de equipa do Wolverhampton na noite de segunda-feira, durante a partida contra o Liverpool, e saiu lesionado, após vários minutos a receber assistência médica, o que pode colocar em cheque a sua presença na seleção.

Nuno Espírito Santo, treinador português dos Wolves, garantiu que Patrício está bem: "Acabámos de receber uma atualização, ele está bem. Foi um choque com o joelho do Coady, na cabeça. Ele está bem. Estas situações, quando é a cabeça, deixam-nos preocupados. Mas ele está bem e vai recuperar".

Esta será também uma convocatória importante para perceber quem faz parte das opções do selecionador Fernando Santos para o Euro2020, que se disputa este verão.

Os últimos jogos da seleção foram disputados há quase quatro meses, em novembro, para a fase de grupos da Liga das Nações. A última partida foi a 17 de novembro, na Croácia, jogo que Portugal venceu por 3-2 com golos de Rúben Dias (2) e João Félix.