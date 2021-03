Cancro: Um em cada dez doentes ficou sem tratamento por causa da Covid-19

A nível psicológico, metade dos doentes oncológicos apresentou sofrimento emocional significativo durante a pandemia, valor que aumenta nos casos dos doentes que tiveram tratamentos suspensos (seis em cada 10 doentes).

Os dados mostram que os cuidadores dos doentes oncológicos revelaram um maior impacto emocional durante a pandemia do que os doentes, com seis em cada dez a terem sintomas.

De acordo com os mesmos dados, é ainda possível concluir que três em cada 10 doentes oncológicos e quatro em cada 10 cuidadores manifesta ansiedade significativa. Já no que diz respeito à depressão, 20% dos doentes e dos cuidadores manifesta sintomas.

“Além do enorme impacto que o diagnóstico e o tratamento do cancro representam, doentes, sobreviventes e familiares e cuidadores, são agora confrontados com desafios adicionais, que passam pela necessidade de proteção em relação ao vírus, gerir a ansiedade e incerteza quanto à continuidade do tratamento médico, e adaptar-se às alterações nas rotinas diárias e familiares, incluindo a privação da autonomia e dos contactos sociais”, afirma Natália Amaral, membro da Direção da LPCC.