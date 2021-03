José Sousa: "Diogo Gonçalves é cada vez mais titular no Benfica"

Na altura ainda Lucas Veríssimo era um desejo de Jorge Jesus. O central brasileiro chegou finalmente em janeiro e a verdade é que trouxe com ele maior solidez à defesa encarnada. Com Lucas Veríssimo em campo, só o Arsenal, na Liga Europa, conseguiu marcar ao Benfica. Nos últimos quatro jogos, contra o Rio Ave, Estoril, Belenenses SAD e Boavista, a equipa não sofreu qualquer golo.

O próximo jogo do Benfica é em Braga, no domingo, para a jornada 24 da I Liga. Na primeira volta, os minhotos venceram na Luz por 3-2, acentuando uma crise de resultado que tinha começado dias antes, com a derrota surpreendente no Bessa por 3-0.

“O Diogo tem crescido muito. É um extremo de raiz, com grande capacidade física e conhecimento do jogo e já sabia como defender e atacar enquanto extremo. Passou para lateral direito, uma posição que pontualmente já tinha feito”, assinala

“Não era o escolhido por Jorge Jesus, mas o rendimento dos últimos jogos, com um grande golo de livre e assistências à imagem de Grimaldo à esquerda, valeram-lhe a titularidade, sem qualquer tipo de problema. A confiança no jogador está a aumentar e é cada vez mais um titular na equipa de Jorge Jesus”, advoga.

O lado direito da defesa do Benfica já tem dono e chama-se Diogo Gonçalves. A ideia é defendida numa entrevista a Bola Branca, pelo antigo lateral das águias, José Sousa. O antigo defesa anota os argumentos que terão convencido o treinador do Benfica a relegar Gilberto para segundo plano, entregando a titularidade ao jogador formado na Luz.

Apesar das boas exibições do central brasileiro, José Sousa ainda não lhe entrega em definitivo a titularidade, porque é forte a concorrência com Vertonghen.

“A questão é saber quem vai jogar a central dependendo da condição física, se Lucas Veríssimo ou Vertonghen, porque Jorge Jesus já demonstrou que Otamendi é titular indiscutível. Acho que a única dúvida é essa, porque vai jogar com uma linha de quatro e não de três”, opina José Sousa quando confrontado pela Renascença com a eventualidade de Jorge Jesus regressar à opção por três centrais.

“Não coloco a 100% de parte a possibilidade de jogar com uma defesa a três, mas Jorge Jesus joga de forma habitual no seu 4x4x2 ou 4x2x3x1. Se jogar com dois pontas de lança, Seferovic será titular indiscutível e pode ter Darwin a seu lado. Também pode optar por Luka Waldschmidt atrás do avançado, mas não altera em nada a sua forma de jogar”, atira.

Vitória em Braga é fundamental

“Imaginemos que o Sporting de Braga vence. Aí coloca o Benfica em muito maus lençóis. Já nem falo do campeonato, mas do segundo e terceiro lugar, que dão acesso direto e indireto à Liga dos Campeões. Esse é o grande perigo e este acaba por ser o grande jogo da jornada”, diz José Sousa nesta entrevista, para sublinhar a importância de que se reveste a deslocação do Benfica ao Minho.

O antigo lateral destaca que “o Sport Lisboa e Benfica tem aqui a possibilidade de trepar um degrau; o termo é mesmo esse”, sublinha. Por isso, o desafio enquadrado pelas paredes da antiga pedreira é, para José Sousa, “de fundamental importância para o Benfica”.