Mulheres dominam noite dos Grammy 2021

Swift tornou-se na primeira intérprete feminina a ganhar o Álbum do Ano por três vezes . Nesta edição, venceu a categoria com o álbum "Folclore".

Quatro mulheres ganharam os quatro prémios mais importantes no domingo: Taylor Swift, Billie Eilish, H.E.R. e Meghan Thee Stallion.

As arti stas femininas, incluindo Beyonce e Taylor Swift, tiveram uma noite de recordes nos prémios Grammy 2021, um espetáculo repleto de música ao vivo, mas com muito distanciamento social devido à pandemia da Covid-19.

Billie Eilish ganhou o galardão Gravação do Ano com "Everything I Wanted", repetindo a vitória de 2020 na mesma categoria.

"I Can't Breathe" (Não consigo respirar) de H.E.R. levou para casa o prémio de Canção de Ano, um tema inspirado pelos protestos no verão passado, nos Estados Unidos, na sequência da morte do afro-americano George Floyd.

O título remete para a frase que Floyd, sufocado por um polícia durante oito minutos, pronunciou antes de morrer e que se transformou em palavra de ordem contra o racismo e a brutalidade policial.

"Somos a mudança que queremos ver e essa luta que tivemos no verão de 2020 deve continuar", disse a artista ao receber o prémio.