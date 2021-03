"Mank" domina corrida aos Óscares. Conheça a lista de nomeados

Foram conhecidas esta segunda-feira as nomeações a 93ª cerimónia dos Óscares. O filme de David Fincher, "Mank", lidera as candidaturas às estatuetas douradas, com 10 nomeações.

Seguem-se depois seis filmes com seis nomeações, a saber: "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Nomadland - Sobreviver na América", “Sound of Metal”, "O Pai" e "Os 7 de Chicago".

Por causa das limitações da pandemia, a cerimónia dos Óscares terá lugar a 25 de Abril na Estação Union de Los Angeles, para permitir distanciamento e ar livre, e no Dolby Theatre na mesma cidade.