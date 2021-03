​Festa da Francofonia com duração prolongada e via internet

Já pensou fazer um workshop de pastelaria de chocolate belga? Ou viajar por Marrocos sem sair de casa? Estas são algumas das propostas da Festa da Francofonia, que começa esta segunda-feira e que decorre até ao final de abril, pela primeira vez, num formato totalmente digital.



São 11 os países participantes numa edição que devido à pandemia transferiu para a internet todas as iniciativas e que em vez de um só dia, decorre ao longo de mais de um mês.

Nos destaques da programação, que este ano tem como slogan “A Francofonia mantém-nos juntos”, vai para a única iniciativa que acontecerá na rua, mas que será totalmente filmada e transmitida através do digital. Trata-se da pintura de um mural por Styler numa rua da Freguesia da Ajuda, em Lisboa, e que pretende celebrar a união da diversidade entre os 11 países francófonos.

O trabalho do artista franco-português poderá ser acompanhado através do site da Festa da Francofonia, mas também seguido nas páginas de Facebook e de Instagram do festival. Ali o público poderá ver o “making-of” da pintura deste mural que ficará como legado de arte urbana da Festa, para a cidade.

Na conferência de imprensa realizada através de uma plataforma digital, esta segunda-feira, Fanny Duran, responsável de comunicação do evento, explicou que a programação aposta em sete temáticas.

Entre elas está um conjunto de eventos que vão decorrer em direto, online, com o Webinário sobre o sistema de ensino em França, mas há também espetáculos de dança, leituras para crianças e concertos.

Esta programação que reúne os países de Andorra, Bélgica, Canadá, Costa do Marfim, Egito, França, Luxemburgo, Marrocos, Roménia, Suíça e Tunísia aposta também este ano em várias exposições que estão disponíveis para visitas à distância. Exemplo disso é a mostra de fotografia do marroquino Mohamed Amin Touh que devido ao encerramento de fronteiras ficou retido em Lisboa com três membros da sua família e registou essa vivência em imagens.

Também disponível à distância de um clique estão uma série de concertos. Um deles, o do grupo Labess, cujo nome em árabe quer dizer “está tudo bem” e que foi fundado por Nedjim Bouizzoul.

De outro género é o miniconcerto de música de câmara do Ensemble “Quatuor Alfama” que a partir da Bélgica enviou um “aperitivo” antes do concerto que terá lugar no festival Terras Sem Sombra, no Alentejo. Há também espetáculos com agrupamentos de Andorra, Marrocos e França.

No campo da gastronomia, a aposta este ano vai para o workshop com chocolate belga pelo pasteleiro português Fernando Santos, mas também para uma série de vídeos e receitas que ensinam a cozinhas iguarias de países como Marrocos, Egipto e Costa do Marfim.

Além de entrevistas com escritores franceses, a Festa da Francofonia prevê ainda conversas em torno da temática do feminismo nas palavras, bem como sessões de leitura com o escritor luxemburguês Jean Portante.

Por último, no site da Festa da Francofonia, o público poderá também disfrutar de vários vídeos que o levará por exemplo por uma visita virtual ao Museu do Cairo, no Egito, ou por um passeio por Andorra, ou Marrocos.

Este ano, a Festa da Francofonia está também aberta a que participantes portugueses possam juntar-se à programação com iniciativas que estejam a desenvolver e que se cruzem com a temática da francofonia. Essas iniciativas podem ser propostas na página do evento.