Em ano Jacobeu, Portugal certifica o primeiro Caminho Português de Santiago

São 435 quilómetros, divididos em 19 etapas que atravessam 16 municípios do Alentejo e Ribatejo. O Caminho Português de Santiago Central foi agora certificado, por uma portaria conjunta assinada pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira.

Trata-se da primeira certificação de um dos itinerários que perfaz os Caminhos de Santiago em território português. Esta portaria agora publicada dá corpo a uma candidatura liderada pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo – Ribatejo.

Em comunicado, esta segunda-feira, o ministério da Cultura indica que esta “é a primeira concretização de um processo iniciado em 2019 (…) e que visa a salvaguarda, valorização e promoção do Caminho Português de Santiago”.

Tendo em conta o “reconhecimento da importância histórica e cultural do Caminho Português de Santiago Central - Alentejo e Ribatejo”, esta certificação foi conferida por uma comissão composto por quatro elementos e por um conselho consultivo no qual estiveram representados, entre outros, a Igreja Católica e as Associações de Peregrinos.

Ao longo dos próximos três anos vão ser implementadas ações de valorização do itinerário cuja autenticidade e caráter ininterrupto no território e no tempo, ficam assim certificadas. Essas ações visam por exemplo, “uma maior segurança, conforto e melhor experiência do peregrino, promovendo-se também a ligação às comunidades locais e a testemunhos de interesse”, diz comunicado.