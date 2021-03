Porro "orgulhoso por cumprir um sonho" na seleção espanhola

Pedro Porro, lateral-direito do Sporting, mostrou-se muito orgulhoso pela sua primeira convocatória para a seleção principal espanhola.

Nas redes sociais, Porro, que está emprestado pelo Manchester City aos leões com opção de compra, agradeceu a todos os que o ajudaram a chegar ao atual patamar, numa breve declaração nas redes sociais.

"Muito feliz e orgulhoso por poder cumprir o sonho de representar o meu país na seleção principal. Obriga a todos os que me ajudaram a chegar até aqui, trabalharei todos os dias para que continuem a chegar oportunidades como esta", afirmou o jovem espanhol.

O defesa de 21 anos é uma das grandes novidades na lista anunciada por Luis Enrique e pode estrear-se pela seleção principal, depois de ter sido presença habitual nos sub-21. Porro soma quatro golos em 29 jogos disputados esta temporada.

Porro "imita" Casillas e Javi García



Pedro Porro torna-se no terceiro jogador da liga portuguesa a ser convocado para a seleção principal espanhola, depois de Iker Casillas, guarda-redes lendário da seleção espanhola que ainda integrou a convocatória na primeira épooca no FC Porto, e Javi García, antigo jogador do Benfica e atualmente no Boavista.

O lateral do Sporting faz o mesmo que Javi García, que foi convocado pela primeira vez enquanto jogava no campeonato português.

A Espanha vai realizar três jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo 2022, no Catar, contra a Grécia, Kosovo e Geórgia.