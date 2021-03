Pedro Porro convocado para a seleção espanhola

Pedro Porro, lateral direito do Sporting, foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola.

O defesa de apenas 21 anos é uma das grandes novidades na lista anunciada por Luis Enrique e pode estrear-se pela seleção principal, depois de ter sido presença habitual nos sub-21.

O lateral do Sporting é mesmo a único defesa direito de raiz na convocatória, uma posição desfalcada atualmente na seleção espanhola devido às lesões de Carvajal e Sergi Roberto.



Porro está emprestado pelo Manchester City ao Sporting e tem sido uma das figuras dos leões, com quatro golos em 29 jogos disputados esta temporada.

A Espanha vai realizar três jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo 2022, no Catar, contra a Grécia, Kosovo e Geórgia. Robert Sánchez, guarda-redes do Brighton e Byan Gil, do Eibar, são as outras novidades na lista de convocados pelo selecionador.



