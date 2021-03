​Sem cedências

Falta o Sporting de Braga, que hoje à noite faz uma curta deslocação até ao estádio do Famalicão, onde o esperam dificuldades, mas que tem condições para se sair airosamente desta tarefa, voltando assim a ocupar muito justamente o segundo lugar da tabela.



Tudo começou no sábado com uma vitória tranquila do Benfica frente ao Boavista que, na primeira volta lhe havia infligido a mais pesada derrota da temporada.

Tirando também vantagem da expulsão de um defesa boavisteiro logo nos primeiros minutos do jogo, os encarnados partiram para uma exibição proveitosa quanto aos números, já que quanto ao nível exibicional esteve longe de ser brilhante.

Em Tondela, o líder Sporting Clube de Portugal tinha pela frente alguns problemas para resolver, mesmo que, à partida, estivesse à vista o seu estatuto de favorito.

Os beirões vinham de seis jogos sem perder, em casa, dos quais cinco traduzidos em vitórias consecutivas. E muito embora os tondelenses não tenham constituído incómodo de maior, a verdade é que os leões demoraram a encontrar o caminho da baliza, onde só chegaram com sucesso nos dez minutos finais.

Apesar de tudo isto, a vitória dos leões é inquestionável.

O futebol que praticam continua a ser algo previsível, mas os seus efeitos têm sido devastadores para todos os adversários que já defrontaram, frente aos quais obtiveram dezanove vitórias e consentiram quatro empates, angariando assim um total de 61 pontos, quando na época passada, por esta altura, não tinham ido além dos 39 pontos conquistados.

Portanto, ninguém cedeu em nenhuma circunstância, o que leva à fácil conclusão de que havendo muito para jogar, onze jornadas-33 pontos, há motivos suficientes para não lançar para a mesa classificações de todo injustificadas, ainda que o Sporting prossiga uma carreira brilhante, e com uma vantagem confortável sobre toda a concorrência mais direta.