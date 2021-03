Santuário de Fátima retoma programa oficial com peregrinos

O Santuário de Fátima retoma, esta segunda-feira, o seu programa oficial diário com celebrações abertas aos peregrinos.

Em nota publicada no seu espaço na internet, o Santuário informa que serão celebradas seis missas diárias, assegurando o cumprimento das regras sanitárias em vigor, que obrigam à manutenção do distanciamento físico entre pessoas que não sejam do mesmo agregado familiar, ao uso da máscara em todos os espaços do recinto, bem como à frequente higienização das mãos.

“Um ano depois de ter vivido o primeiro grande confinamento com celebrações sem peregrinos, pela primeira vez na sua história, o Santuário retoma a sua atividade celebrativa garantindo diariamente seis missas - às 07h30, 09h00, 11h00, 15h00 e 18h30 - na Basílica da Santíssima Trindade, e a das 12h30, na Capelinha das Aparições, e a oração do terço, às 12h00, 18h30 e 21h30, também na Capelinha das Aparições”, informa o Santuário.

Ao fim-de-semana haverá ainda terço às 10h00 e oração de Vésperas ao domingo, às 17h30, na basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

O Santuário de Fátima manterá as transmissões da missa das 11h00 e do terço, às 18h30 e 21h30, no seu site, no canal do Youtube, na página do Facebook e no MeoKanal707070.

A missa das 11h00 e o terço das 18h30, terão igualmente transmissão na rádio e TV Canção Nova de segunda-feira a domingo. A Rádio Renascença transmite o terço das 18h30, de segunda-feira a sexta-feira.

Durante a quaresma, o Santuário transmitirá também a Via-Sacra às sextas-feiras, pelas 16h00.