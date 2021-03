10 anos de guerra na Síria. “Vamos ficar como a Venezuela”, alerta religiosa portuguesa

“Vamos ficar como a Venezuela. É a mesma coisa”. O alerta, em jeito de lamento, é da irmã Maria Lúcia Ferreira, religiosa portuguesa, que pertence à Congregação das Monjas de Unidade de Antioquia. A viver no Mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Qara, a irmã Myri, como é conhecida, manifesta o seu ceticismo face às dificuldades que os cidadãos enfrentam no dia-a-dia, na Síria, no dia em que se assinalam dez anos de guerra. Em mensagem enviada à Fundação AIS em Lisboa, a religiosa refere que a “infeliz data de 15 de março de 2011 marcou o início de um tormento que parece não ter fim e que continua a afetar profundamente a vida de milhões de pessoas, a começar no acesso a bens de primeira necessidade”. “Começa a faltar o pão. Há muita gente que sobrevivia porque o Governo tabelou o preço muito baixo, para que todos pudessem ao menos comer pão. O preço continua baixo, relativamente baixo, mas o pior é que começa a não haver para todos. É preciso esperar quatro dias para se ter um saco de pão que tem oito pães achatados. Ora, uma grande família não pode subsistir assim”, alerta a religiosa. De acordo com a irmã Myri, a capital da Síria é exemplo desta realidade, sublinhando que, “em Damasco, ouve-se dizer que é preciso estar na fila durante horas e o pão é racionado por famílias, um tanto para cada família, dependendo do número de pessoas”.

Aumento do custo de vida. “É o povo que paga” A somar as estas dificuldades, a religiosa portuguesa refere que “continua a verificar-se um pouco por todo o país falhas também no fornecimento de eletricidade, principalmente durante as horas do dia”. “O mesmo acontece com os combustíveis, como o mazut [para o aquecimento] e a gasolina. Tem havido muito pouco. É muito racionado. Também é muito difícil encontrar gás para cozinhar, é racionado e é dado às famílias um tanto a cada mês ou a cada dois meses”, indica. Segundo a irmã Myri, o mais grave de tudo é o aumento do custo de vida, um aumento que considera ser consequência também da pandemia do novo coronavírus mas, essencialmente, das sanções económicas impostas ao regime de Bashar al-Assad, pelos Estados Unidos da América e União europeia. “Os preços que aumentam, aumentam, aumentam… São sanções criminosas para o povo, que não afetam tanto o Governo como o povo. É o povo que paga”, denuncia a religiosa, acrescentando que devido à destruição causada pela guerra e à paralisação da economia, começa a florescer o chamado ‘mercado negro’ com a população a sentir que o país está a encaminhar-se para o pesadelo em que se transformou a Venezuela. “O mercado negro do dólar dentro do país é uma grande dificuldade. E mesmo que o Governo tente resolver isso, é muito difícil, pois, se coloca alguns na prisão, outros aparecem, e as pessoas já dizem que nós vamos ficar como a Venezuela. É a mesma coisa”, sublinha a irmã Myri.