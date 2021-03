Adiada vacinação de professores devido à suspensão da AstraZeneca

Veja também:

O processo de vacinação dos professores e pessoal não docente, que ia começar no fim de semana, vai ser adiado na sequência da suspensão da vacina da AstraZeneca para a Covid-19, disse esta segunda-feira o chefe da task force do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo.



“A principal consequência desta pausa é a alteração que teríamos para o fim de semana dos professores e pessoal não docente do pré-escolar e do primeiro ciclo. Com a decisão tomada hoje à tarde, os planos que já estavam em execução foram postos em pausa", disse Gouveia e Melo, em conferência de imprensa.

"Esses planos serão adiados para o momento em estas dúvidas deixem de existir. Até lá, o plano prossegue com outras vacinas e prevê-se que a primeira fase de vacinação esteja terminada no mês de abril”, salientou.



O responsável pela task force adianta que Portugal tem 200 mil vacinas da AstraZeneca, que ficarão por agora armazenadas até decisão da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

"Estas vacinas estavam destinadas aos professores, mas também a todos os utentes com mais de 50 anos com comorbilidades", explicou Gouveia e Melo.

"Eles serão vacinados com as outras vacinas da Pfizer e da Moderna, adiando cerca de duas semanas o seu processo de vacinação. Mas em meados de abril todos esses utentes serão vacinados", garantiu.