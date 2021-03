Dois trabalhadores feridos em derrocada em obra no Porto

Dois trabalhadores ficaram feridos, esta segunda-feira, após a derrocada de uma laje num prédio em obras na rua de Monte Alegre, no Porto.

Carlos Marques, comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, disse aos jornalistas que um dos homens apresenta ferimentos mais graves, mas não corre perigo de vida.

À chegada das equipas de socorro, um dos operários “estava completamente consciente e saiu pelo próprio meios”.

O outro trabalhador estava consciente, mas tinha ferimentos mais graves e teve que ser imobilizado, explica o comandante Carlos Marques.

Os dois operários da construção civil, com idades entre os 40 e 50 anos, foram transportados para os hospitais de São João e Santo António, no Porto.

De acordo com os Sapadores, pelas 14h10 receberam um alerta de que havia três pessoas soterradas na rua do Monte Alegre, mas um operário não chegou a sofrer ferimentos.

Para o local foram destacados 26 homens e 11 viaturas da Proteção Civil. Estão também duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma do Hospital de São João e outra do Santo António, bem como três ambulâncias e uma mota do INEM.Também a PSP foi chamada para acorrer ao desabamento do prédio.



De acordo com a mesma fonte à Lusa, também foi chamado ao local um psicólogo.

[notícia atualizada às 15h45]