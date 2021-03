Covid-19. Portugal sai da "lista vermelha" do Reino Unido

Veja também:

O Reino Unido anunciou esta segunda-feira que Portugal irá ser excluído da "lista vermelha" de países para os quais são proibidos voos.

Assim, passa a ser possível viajar entre o Reino Unido e Portugal, incluindo Açores e Madeira, embora se mantenha em vigor a necessidade de fazer uma quarentena de 10 dias após a chegada.

Quem viajar para o Reino Unido deve ainda apresentar um teste negativo com menos de 72 horas e comprar um "pacote de testagem" que inclui dois testes a realizar no segundo e no oitavo dia da quarentena.

Os efeitos desta decisão, que entra em vigor na sexta-feira, dia 19, às 4h da madrugada, mesma hora em Portugal continental, não se farão sentir imediatamente na indústria do turismo, uma vez que os britânicos continuam impedidos de viajar para fora do país por razões de lazer, apenas podendo fazê-lo por necessidade inadiavel.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirma que a saída de Portugal da ‘lista vermelha’ britânica é “algo extremamente positivo”, sendo o “reconhecimento” do “caminho” que Portugal tem feito “nas últimas semanas”.

“É naturalmente algo extremamente positivo porque não havia um fundamento para essa inclusão de Portugal nessa lista”, defendeu Eduardo Cabrita.

O ministro da Administração Interna falava aos correspondentes portugueses em Bruxelas após ter presidido ao Conselho ‘Jumbo’, uma reunião que juntou os ministros dos Assuntos Internos e dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), e que se dedicou à dimensão externa do fenómeno migratório.

Frisando que Portugal tem hoje “indicadores particularmente reduzidos de incidência” no que se refere à situação pandémica, Eduardo Cabrita sublinhou que o país precisa de “prosseguir o esforço de consolidação desses resultados” e manter-se-á “atento” ao risco da variante detetada no Reino Unido e ao “seu impacto na Europa”.

“Mas, obviamente para Portugal, essas decisões, quer a decisão alemã de sexta-feira passada, quer esta decisão britânica, são o reconhecimento do caminho que, coletivamente, temos vindo a fazer nas últimas semanas”, apontou.

[Notícia atualizada às 19h30]